Россия хочет помочь Кубе обходить санкции: подробности

Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо. Целью заявлено обеспечение защиты финансовой системы страны от внешних санкций. При этом сама РФ готова предложить Кубе "собственный опыт создания цифровой среды для предпринимателей".

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Об этом сообщил бизнес-омбудсмен России Борис Титов, передают росСМИ. Отмечается: речь идет о создании на Кубе специального расчетного центра с банковской лицензией, через который проходили бы финансовые транзакции как внутри страны, так и по внешнеторговым сделкам.

При этом сама РФ, как подчеркивают, уже активно работает над внедрением цифрового рубля. Уверяют, что технология будет уникальной – за счет того, что "будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент".

В то же время Россию ожидает ужесточение санкций. По информации журналиста Рикарда Йозвяка, ЕС может утвердить новый – десятый – пакет ограничений к годовщине полномасштабного нападения РФ на Украину – 24 февраля.

"Десятый пакет санкций ЕС в отношении России вступит в силу в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля... Пересмотр ценового предела на российскую нефть может произойти в марте", – сообщил он.

Украина рассчитывает, что в новом санкционном пакете Евросоюза будет российская госкорпорация "Росатом". Ведь ее сотрудники помогают оккупантам в их незаконной деятельности на Запорожской АЭС.

Тем временем США планируют в течение ближайших месяцев передать в пользу Украины часть конфискованных активов России. В соответствии с недавно принятым законом, делать это намерены через Государственный департамент.

"В будущем мы готовы приступить к передаче конфискованных активов в пользу Украины. Хочу подчеркнуть, что это относительно недалекое развитие событий", – рассказал директор оперативной группы министерства финансов США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет ЕС уже утвердил решение о включении обхода санкций в список уголовных преступлений. Это важный шаг для конфискации арестованных активов России в пользу Украины.

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