Россия готовится перекрыть газ своему соседу: пострадает его пищевая промышленность

Россия может перекрыть газ Финляндии уже 13 мая. В последней признают: если это произойдет, "некоторые промышленные и пищевые предприятия" ощутят серьезные проблемы. Впрочем, Финляндия готовилась к такому шагу РФ, однако ожидалось, что та его сделает 23 мая – в день внесения новых платежей. Однако поскольку Финляндия отказалась делать это в рублях, допускалось, что поставки в этот день прекратятся.

"Финских политиков предупредили о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу, 13 мая. Финляндия пока не намерена это комментировать – она ждет, осуществиться ли прекращение поставок", – сообщает Iltalehti.

При этом подчеркивается: глава парламентской группы партии "Истинные финны" Вилле Тавио в комментарии изданию подтвердил, что главы партий и депутатские группы "были проинформированы о таком варианте хода событий".

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"Если Россия прекратит поставки, это повлечет за собой серьезные проблемы для некоторых предприятий промышленности. А также для предприятий производства пищевых продуктов", – подчеркивают аналитики.

В свою очередь, аналитики Helsingin Sanomat ранее отметили, что в энергетическом балансе Финляндии газ играет гораздо меньшую роль, чем в странах Центральной и Южной Европы. В прошлом году, к примеру, на голубое топливо пришлось всего около 5% от общего потребления энергии.

Напомним, после того, как Болгария и Польша отказались выполнять требование России об оплате газа в рублях, та перекрыла поставки им голубого топлива, в результате чего цены на газ в Европе подскочили на 20%. При этом:

болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требуемые по действующему контракту;

поставки в Польшу осуществлялись по долгосрочному "ямальскому контракту".

При этом Польша и Болгария – далеко не единственные страны, которые отказалась выполнять это требование. Путину отказал даже дружественный Азербайджан. В целом такой ультиматум страны-агрессора нарушает долгосрочные контракты, которые предусматривают оплату за голубое топливо долларами и евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина, в свою очередь, не откроет газовый транзитный маршрут "Сохрановка" из России в Европу, пока не получит полный контроль над своей трубопроводной системой. По этому маршруту проходит около трети всего объема транзита российского газа через Украину.