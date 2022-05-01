Россия готовится отключить газ Европе: СМИ назвали возможную дату

Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению Россией поставок природного газа в страну. Произойти это может уже 21 мая. Причина – ее требование об оплате поставок в рублях. Там также допускают, что в это же время РФ может отключить от своего газа и многие страны ЕС.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat. "В "Газпроме" заявили, что согласие на новые требования об оплате является условием для продолжения бесперебойных поставок газа. Власти же Финляндии заняли противоположную позицию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращение поставок российского газа в Финляндию может произойти 21 мая – на следующий день после истечения установленного россиянами срока для ответа на их требование.

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При этом, подчеркивается, в этот день РФ может прекратить подачу газа и во многие страны Европы – которые так же не собираются удовлетворять желание Кремля. "Не исключено, что 21 мая подача российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы будет прекращена", – отметили аналитики.

В то же время они подчеркнули: в энергетическом балансе Финляндии газ играет гораздо меньшую роль, чем в странах Центральной и Южной Европы. В прошлом году, к примеру, на голубое топливо пришлось всего около 5% от общего потребления энергии.

Напомним, после того, как Болгария и Польша отказались выполнять требование России об оплате газа в рублях, та перекрыла поставки им голубого топлива, в результате чего цены на газ в Европе подскочили на 20%. При этом:

болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требуемые по действующему контракту;

поставки в Польшу осуществлялись по долгосрочному "ямальскому контракту".

При этом Польша и Болгария – далеко не единственные страны, которые отказалась выполнять это требование. Путину отказал даже дружественный Азербайджан. В целом такой ультиматум страны-агрессора нарушает долгосрочные контракты, которые предусматривают оплату за голубое топливо долларами и евро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина также предложила Европейскому Союзу оплачивать российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.