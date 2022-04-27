Вслед за Польшей. Россия отказалась поставлять газ в Болгарию

Российский монополист "Газпром" приостанавливает поставки газа в Болгарию вслед за Польшей. Госкомпания "Булгаргаз" была проинформирована о приостановке импорта топлива с 27 апреля.

При этом болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи, требуемые по действующему контракту, своевременно, строго и согласно его положениям. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Болгарии.

"После анализа госкомпании "Булгаргаз" и Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) было установлено, что предложенная российской стороной новая двухэтапная процедура оплаты не соответствует существующей до конца текущего года договоренности. Есть значительные риски для болгарцев, в том числе и производя платежи, не получая никаких поставок газа с российской стороны", – говорится в сообщении.

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Минэнерго, Болгарский энергетический холдинг, Булгаргаз и Булгартрансгаз приняли меры по заключению альтернативных договоров поставок природного газа и урегулированию сложившейся ситуации. На данный момент в Болгарии никаких ограничительных мер по потреблению не вводится.

Напомним, Россия остановила поставки газа в Польшу по долгосрочному "ямальскому контракту". До этого Польша отказалась платить России за газ России в рублях.

Об этом сообщил польский портал Onet. Отмечается, что официальных заявлений от РФ по поводу остановки поставок не поступало, однако информацию изданию подтвердили источники в правительстве и нефтегазовой компании PGNiG.

"В Министерстве климата собралась кризисная группа. Со стороны России нет заявлений о том, является ли это выполнением ультиматума, которым недавно угрожал Владимир Путин", – отмечает издание.

Как писал ранее OBOZREVATEL, выполнять требования президента РФ Владимира Путина – оплачивать газ рублями – отказался не только ЕС, но и Азербайджан. Такой ультиматум страны-агрессора нарушает долгосрочные контракты, которые предусматривают оплату за голубое топливо долларами и евро.