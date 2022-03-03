Российский олигарх выступил против Путина: "Меня очень просят этого не говорить"

Российский миллиардер, руководитель объединенной компании "Русал" и En+ Group, Олег Дерипаска начал открыто выступать против войны в Украине, а следовательно и против Владимира Путина, который ее развязал. Дерипаска заявил, что "железный занавес" уже опущен, а его самого просят не говорить, что он за мир.

"Железный занавес уже опустился. Меня очень просят этого не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки", – заявил Дерипаска на Красноярском экономическом форуме, передают росСМИ.

Также олигарх высказался в своем Telegram-канале. Там он призвал к переговорам и напомнил, что в Украине находится большое количество ядерных объектов.

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"Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие! Украина уже давно ядерная держава, на ее территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС, еще 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Для непонятливых – любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! еще лет 200 с проклятиями", – написал он.

Дерипаска считается довольно влиятельным человеком в РФ. В СМИ его называют "другом Путина". При этом расследование Financial Times показывало, что Дерипаска отмывал деньги для Путина.

При этом перед нападением России на Украину Дерипаска уверял, что войны якобы не будет. "Все! Войны не будет! Теперь долгий путь к Миру", – писал олигарх после одного из обращений Путина.

Украина уже давно ввела санкции против Дерипаски. Официально он вышел из своих бизнесов в нашей стране: "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗаЛК), который он успешно развалил, уничтожив конкурента, вернулся государству. А вот еще один крупный актив – "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ), вероятно, до сих пор косвенно принадлежит россиянину.

К слову, Дерипаска еще в 2020 году предупреждал, что "пофигистичное отношение" Кремля к санкциям убивает российскую экономику. По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 тысяч человек, а в России минимизацией эффектов от санкций – всего четверо.

Дерипаска после начала войны с Украиной уже призывал к переговорам и миру, но куда более сдержанно. Такие заявления может означать, что санкции против России оказываются действенными. Ведь они, среди прочего, призваны усилить давление крупного бизнеса на путинский режим.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские олигархи только за первые сутки войны потеряли $39 млрд. Это были потери, вызванные исключительно обвалом российских рынков.

После введения банковских и других секторальных санкций проблеми миллиардеров усилились. Так, Роман Абрамович (против которого санкций пока нет) спешно пытается продать свои активы в Лондоне, а подсанкционные основатели "Яндекса" и "Тинькофф Банка" Аркадий Волож и Олег Тиньков перестали быть миллиардерами.

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