Российский олигарх Дерипаска предупредил, что РФ может остаться без денег в 2024 году

Финансовая способность страны-террористки России может ослабнуть уже в 2024 году. Государству будут нужны иностранные инвесторы для стабилизации ситуации.

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Об этом заявил российский олигарх Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме 2 марта. "Денег не будет уже в следующем году. Нам потребуются иностранные инвесторы", – сказал он.

Миллиардер добавил, что средства в стране сейчас заканчиваются. "И поэтому они уже начали нас трясти", – подчеркнул Дерипаска.

Олигарх добавил, что построение "государственного капитализма не является вариантом" и предупредил о "серьезном" давлении со стороны санкций со стороны других государств. "Россия должна продолжать развивать рыночную экономику. Иностранный инвестор будет смотреть, как российский инвестор зарабатывает деньги, какие там условия" – сказал он.

По его словам, страны, владеющие "серьезными ресурсами", могут стать возможными партнерами для РФ. Также правительство страны-агрессорки должно убедиться, что Россия привлекательна для таких инвесторов, обеспечив безопасный бизнес-климат с большей экономической свободой и конкуренцией, подчеркнул миллиардер.

"Мы думали, что мы европейская страна. Теперь, в период следующих 25 лет, мы будем больше думать о нашем азиатском прошлом", – подытожил Дерипаска.

Напомним, против Дерипаски введены санкции со стороны Европейского Союза (ЕС). В СМИ миллиардера называют "другом Путина". Олег Дерипаска является главой наблюдательного совета и учредителем компании "Базовый элемент", а также руководителем объединенной компании "Русал" и En+ Group.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что самые богатые люди России за год полномасштабной войны – с 24 февраля 2022-го по 24 февраля 2023-го – суммарно потеряли около 20% своего состояния, $67 млрд. Сильнее всего обеднел совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, который 7 млрд.

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