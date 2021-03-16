Резервы Украины сократились на 800 млн долларов из-за долгов

Международные резервы Национального банка Украины сократились на 800 млн долларов из-за долгов.

В частности, в начале месяца они составляли 28,54 млрд долларов, однако за две недели марта упали до 27,8 млрд долларов. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на Facebook.

"С учетом выплат по погашению долга правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн специальных прав заимствования, международные резервы НБУ по состоянию на 15 марта сократились до 27,8 млрд долларов", – заявил он.

Также Данилишин отметил, что Национальный банк вторую неделю подряд не участвовал в операциях на валютном рынке. С начала года сальдо валютных интервенций НБУ составляет 240 млн долларов.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.

Международный валютный фонд по итогам переговоров с Украиной констатировал наличие ряда нерешенных вопросов. Теперь МВФ ожидает от украинской стороны предложений для продолжения переговоров.

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