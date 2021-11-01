Решает "Газпром": в Украине заговорили о полной остановке транзита газа

Российский "Газпром" уменьшил транзит газа через Украину до 57 млн кубометров в сутки, хотя продолжает платить за 109 млн куб. м в сутки. Транзит упал с 1 ноября – одновременно с прекращением поставок газа из Алжира в Испанию и остановкой транзита по газопроводу "Ямал – Европа". Таким образом, Украина и Европа не застрахованы от того, что РФ полностью остановит транзит через ГТС Украины.

Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. Он не исключил, что "Газпром" может вовсе прекратить поставки газа через Украину, несмотря на необходимость их оплачивать.

"[Уйти в ноль] можем и завтра. Решает "Газпром", – ответил Макогон на комментарий экономиста Сергея Фурсы под своим постом в Facebook.

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Макогон напомнил, что "Газпром" уже не впервые в этом году урезает поставки газа в Европу через Украину. Так, в сентябре транзит упал до 109 млн кубометров в сутки, а с 1 октября – до 86 млн куб. м в сутки.

"При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. При таких объемах транспортировки "Газпром" до конца мая недопоставит в ЕС около 5 млрд куб. м", – отметил Макогон.

Кроме того, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на октябрь. Отметим, в сентябре российская компания забронировала лишь 4,3% из всех предложенных мощностей. А это в свою очередь лишь 0,65 млн куб. м. в сутки или 19,5 млн куб. м на весь месяц.

При этом запуск "Северного потока-2" приведет к еще большему снижению транзита газа. Это ставит под угрозу стабильное функционирование украинской газотранспортной системы.

Гарантировать продолжение транзита газа из России в Европу через территорию Украины может только новое долгосрочное соглашение с "Газпромом". Нынешний контракт истекает с 2024 году, но необходимость заключения нового уже назрела, считает Макогон.

"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", – отмечал глава "Оператора ГТС Украины".

По его словам, Киев "хоть сегодня" подписать соглашение с объемами не менее 45 млрд куб. м газа в год. Хотя в целом украинская ГТС по мощности (146 млрд куб. м) – почти три "Северных потока-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания "Оператор ГТС Украины" подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока-2" (Nord Stream-2 AG). Если разрешение на участие будет получено, это может оттянуть запуск российского газопровода.