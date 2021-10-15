Россия уменьшила транзит газа через Украину себе же в убыток: Польша требует проверки

Заявления Кремля о том, что РФ якобы увеличила транзит газа через Украину являются манипуляцией. Более того, по состоянию на октябрь "Газпром" даже не использует все оплаченные мощности для транзита. При прописанном в контракте обязательстве прокачивать через Украину 109 млн куб. м газа в сутки, Россия транспортирует лишь 85,9 млн кубометров, хотя платит как указано в документе. То есть РФ фактически несет убытки. И все ради энергетического шантажа.

На фоне рекордных цен и дефицита газа в Европе, такое поведение "Газпрома" нуждается в особом внимании европейских властей. Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. Схожего мнения придерживаются соседней в Польше. Министр климата и окружающей среды Михал Куртыка заявил "Польскому радио", что Польша предложит ЕС проверить "Газпром" на возможное злоупотребление монопольной позицией.

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В целом, по словам Макогона, "Газпром" уже трижды снижал транзит через Украину:

в январе 2020 года – со 186 млн до 124 млн кубометров в сутки;

в сентябре 2021-го – до 109 млн кубометров в сутки;

в октябре 2021-го – до 86 млн кубометров в сутки.

Последнее урезание транзита произошло на фоне заключения нового газового контракта между РФ и Венгрией. При этом "Газпром" все равно платит за транзит 109 млн кубов в сутки. Кроме того, "Газпром" не использует все забронированные мощности не только в Украине, но в Словакии.

"Если бы "Газпром" вернулся к объемам транзита января-2020, ЕС начал бы получать дополнительно 100 млн куб. м в сутки, или почти 3 млрд куб. м в месяц. Очевидно, увеличение поставок газа в ЕС не входит в планы "Газпрома", – подсчитал Макогон.

По мнению Куртыки, "Газпром" ограничивает поставки ради ускорения сертификации "Северного потока-2". Польский министр отметил: уже работающие газопроводы могли бы "прекрасно вместить" дополнительные объемы газа.

"Газпром" этого не хочет. "Газпром" хочет вынудить Европу, чтобы она согласилась на "Северный поток-2". К сожалению, в Европе есть наивные люди, которые считают, что после уступок будет лучше. По нашему мнению, это дорога в никуда", – заявил Куртыка.

Он заверил, что на заседании Европейского совета Польша будет акцентировать внимание на этой проблеме. Куртыка считает, что ЕС не может согласиться на энергетический шантаж России.

"Наши предложения, очень далеко идущие – о необходимости проверки, нет ли со стороны "Газпрома" ситуации, в которой он злоупотребляет монополистической позицией. Это будет наш призыв к Европейской комиссии", – сказал Куртыка.

Тем временем, в Европе уже начали сжигать "зимние" запасы газа. Это происходит несмотря на то, что заполненность хранилищ топлива находится на исторически минимальном уровне.

Россия же на официальном уровне отрицает дефицит газа в ЕС. А нежелание "Газпрома" увеличить транзит оправдывает "отсутствием заявок" со стороны европейских потребителей. Правда, под такими "заявками" Кремль, очевидно, подразумевает заключение долгосрочных контрактов на поставку, а не экстренные запросы об увеличении поставок. А вот неофициально в РФ еще в сентябре признали, что газовый кризис в ЕС пойдет на пользу сертификации "Северного потока-2".

В целом же, если предстоящая зима будет очень холодной, запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе-феврале. А пострадают от этого обычные потребители. Причем не только в ЕС, но и в Украине, ведь наши цены на газ для промышленности привязаны к европейским. Подорожание топлива для производителей, в свою очередь, приведет к взлету цен буквально на все. И это не может не ударить по кошелькам украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября "Газпром" прекратил транзит газ ав Венгрию через Украину. Тогда же вступил в силу новый контракт между РФ и Венгрией на транспортировку газа. Он будет действовать 15 лет.