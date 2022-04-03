Регионам России не хватает денег платить по кредитам – винят западные санкции

В России регионам "в условиях внешнего санкционного давления" не хватает денег платить по кредитам. В связи с этим там собираются предоставить местному министерству финансов возможность выделять им деньги – специально на погашение долгов. Самим же регионам хотят предоставить отсрочку по реструктурированным бюджетным кредитам.

Согласно сообщениям российских журналистов, для этого правительством РФ был создан специальный законопроект. Который уже внесли в Госдуму.

Выделить планируется 255 млрд рублей (около 88 млрд грн по актуальному курсу) – по ставке 0,1% годовых. Эту сумму хотят распределить на 78 регионов из 85 (самым богатым денег не дадут).

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, новые кредиты – как и поблажки по обслуживанию старых – предоставляются "для поддержания финансовой стабильности бюджетов субъектов РФ в условиях внешнего санкционного давления".

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Общий же объем госдолга регионов, по информации российского минфина, по состоянию на 1 марта 2022 года составил 2,474 триллиона рублей.

В то же время западные санкции продолжают рушить российскую экономику. На этом фоне власти РФ пытаются искусственно поддерживать рубль от обесценивания. Тем не менее, на черном рынке российская валюта уже практически ничего не стоит, сильно обесценившись.

По информации американских аналитиков, "официальные лица в России пытались поддержать курс рубля" разными способами. В частности:

приказывая экспортерам обменивать 80% своей валютной выручки на рубли;

запрещая российским брокерам продавать ценные бумаги;

запрещая резидентам России осуществлять банковские переводы за пределами России.

"Эти шаги искусственно подстегнули спрос на рубль. Однако его покупательная способность подорвана резким ростом цен в России. А в последние недели появился черный рынок для обмена российской валюты на иностранную. И на нем рубль значительно обесценился", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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