РФ искусственно поддерживает курс рубля, а на черном рынке он обесценился: что происходит

Западные санкции рушат российскую экономику. На этом фоне власти РФ пытаются искусственно поддерживать рубль от обесценивания. Тем не менее, на черном рынке российская валюта уже практически ничего не стоит, сильно обесценившись.

Об этом сообщает CNN. Отмечается: по словам высокопоставленного чиновника министерства финансов США, российская экономика погружается в рецессию (замедление темпов роста) и раздавлена ​​инфляцией.

Отмечается, что "официальные лица в России пытались поддержать курс рубля" разными способами. В частности:

приказывая экспортерам обменивать 80% своей валютной выручки на рубли;

запрещая российским брокерам продавать ценные бумаги;

запрещая резидентам России осуществлять банковские переводы за пределами России.

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"Эти шаги искусственно подстегнули спрос на рубль. Однако его покупательная способность подорвана резким ростом цен в России. А в последние недели появился черный рынок для обмена российской валюты на иностранную. И на нем рубль значительно обесценился", – отметили аналитики.

Ранее же президент США Джо Байден заявил, что из-за санкций Запада рубль практически "превратился в пепел". Он также добавил, что экономика РФ практически упала наполовину и совсем скоро не будет входить даже в топ-20 крупнейших экономик мира.

"Более 400 разных лиц и компаний оставили Россию полностью, даже включая McDonald's. И это был результат беспрецедентных санкций. Рубль практически превратился в пепел. И это действительно так", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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