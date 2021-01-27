В идее Радуцкого с лицензиями для врачей нашли признаки коррупции: скандальный законопроект провалили

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и страхования Михаил Радуцкий вместе со своим коллегой Артемом Дубновым предложил создать в Украине профильные палаты, которые бы выдавали всем медиками и фармацевтам лицензии. Заниматься медицинской деятельностью могли только те, у кого есть специальное разрешение.

При этом в самой же Раде нашли коррупционные признаки в документе: нардеп не прописал прозрачный механизм выбора руководства палат. А учитывая, что именно Радуцкий активно лоббировал принятие документа, вполне возможно, что все врачи должны были бы получать разрешение в тех организациях, которые связаны с парламентарием.

Об этом говорится в законопроекте №2445-д, который 27 января отказались принимать народные депутаты. Документ набрал всего 206 голосов из 226 необходимых (чтобы ознакомиться с поименным голосованием, доскролльте новость до конца).

создать в Украине новые палаты медиков;

разрешить палатам выдавать лицензии на занятие фармацевтической и медицинской деятельностью;

разрешить палатам самим определить, кому выдавать лицензии врача и фармацевта;

запретить заниматься врачебной деятельностью без лицензии;

в клиниках смогут использовать любые методы лечения, если согласуют это с палатами.

В комитете по антикоррупционной политике документ изучили. В распоряжении OBOZREVATEL есть выводы, согласно которым он имеет коррупционные признаки. Радуцкий не прописал, как будут формировать "палаты". В итоге их могут возглавить "свои люди", которые за деньги могут выдавать разрешение врачам и фармацевтам на работу. Как говорят высокопоставленные собеседники, и без поборов за лицензию придется платить – около 12-14 тыс. грн. То есть со всех фармацевтов и врачей, а это десятки тысяч человек, могут собрать сотни миллионов гривен.

Сама практика самоуправления в разных сферах, в том числе и медицинской – правильно решение. Однако без четких правил она может нанести больше вреда, чем пользы. К примеру, в законопроекте, который лоббировал Радуцкий, предложили разрешить использовать незарегистрированные методы лечения. В результате в частных клиниках могут появиться легальные шаманы и знахарки.

Кроме того, такое новшество может привести к монополизации рынка. Одна крупная медицинская организация может полностью взять под контроль созданные палаты.

"Новые методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и лекарственных средств, не допущенные к применению в медицинской и фармацевтической практике, могут применяться в учреждениях здравоохранения, требования к которым устанавливаются организациями профессионального самоуправления профессии", – говорится в документе.

Народный депутат предлагал ввести в Украине новую систему выдачи лицензий для врачей и фармацевтов. Без четких правил, кто должен попасть в палаты, в стране могли создать коррупционный орган, который бы не просто выдавал лицензии, но и решал бы, какие документы для этого нужны.

И в отличие от государственных органов, палаты не контролировалась бы со стороны правоохранителей, работали бы автономно и могли собирать взятки и раздавать лицензии по своему собственному усмотрению. После скандала такого уровня в любой цивилизованной стране политик ушел бы в отставку. Возможно, пора освободить место и главе медицинского комитета?

Скандальное предложение Радуцкого не поддержал ни один из представителей оппозиционно фракции и группы. 204 голоса дали "слуги народа" (остальные либо отсутствовали, либо воздержались), и еще по голосу от спикера Дмитрия Разумкова и его зама Руслана Стефанчука.

И это далеко не первый скандал с участием Радуцкого. По информации OBOZREVATEL, он замешен в незаконной вакцинации от коронавируса "избранных" политиков и бизнесменов. После обнародования информации об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения и сотрудники Министерства внутренних дел изучат информацию о возможной организации в Украине подпольной вакцинации против коронавируса.

Также президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить эти данные. Возможно, вскоре расследование придется проводить не только по поводу контрабанды вакцины, но и попытке организовать масштабную коррупционную схему в медицине во главе с Радуцким.