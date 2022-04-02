Путин хочет расколоть ЕС газом: угрожает отключением, из-за которого РФ потеряет 40% бюджета

Президент РФ Владимир Путин дал европейским странам несколько недель для того, чтобы оплатить голубое топливо рублями. Таким образом Россия фактически угрожает ЕС глубочайшим энергетическим кризисом, однако и сама РФ может потерять львиную долю своего бюджета.

О том, чего пытается добиться Путин и к чему это может привести, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чего добивается Путин?

В течение несколько недель американские дипломаты и украинские политики призывали ЕС переводить оплату за российские газ и нефть на специальный счет. Мол, пока Россия продолжает свою кровавую войну против Украины, она не должна получать валюту из западных стран даже в виде оплаты энергоресурсов.

Видео дня

В ответ же Путин объявил: все страны, которые вводили санкции против РФ, обязаны с 1 апреля платить за газ в рублях. Такое решение нарушает заключенные с ЕС контракты. Дело в том, что Россия провоцировала энергетический кризис в течение долгих месяцев. Они отказывались продавать газ на спотовом рынке (краткосрочные, без длительных контрактов) и поставляли только тот газ, который должны были по долгосрочным контрактам.

И эти долгосрочные контракты до сих пор действуют и в них предусмотрено, что оплата должна происходить в валюте. Евросоюз же требует: если в контрактах записаны евро и рубли, то Россия не может сама менять валюту оплаты. Оплата рублями фактически обезопасит Россию от возможного блокирования оплаты, а также поспособствует укреплению курса рубля.

Как отреагировали в ЕС?

И Еврокомиссия, и крупнейшие страны ЕС, в том числе Германия, заявили, что не будут идти на нарушение контрактов и платить за газ в рублях. Однако, единой позиции в Евросоюзе нет, этим и пользуется Путин. Например, Венгрия, которая имеет более выгодные условия поставок газа, несколько раз заявляла: ни в каких энергетических санкциях принимать участие не будет.

Фактически Россия своими угрозами пытается расколоть единую позицию Евросоюза и добиться, чтобы государства не смогли договориться и совместно решить, как отреагировать на угрозы. Но дело в том, что и сама Россия не может отказаться от экспорта газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия, несмотря на требования президента РФ Владимира Путина, не будет платить за газ рублями. Это нарушает условия уже подписанных контрактов.

Об этом сообщает издание Politico. "Мы рассмотрели это, чтобы попытаться получить общее представление. На данный момент мы узнали, что повсюду существуют фиксированные контракты, которые включают валюту, которой производятся платежи", – сказал Шольц журналистам. И в большинстве случаев это доллары или евро.

Что потеряет Россия?

Известный экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев считает, что, например, Германия, без российского газа справится. А вот Россию ждут огромные проблемы. "Прекращение закупок российской нефти и газа, вероятно, станет самым быстрым способом остановить путинскую войну в Украине. Он также является наиболее экономически эффективным", – написал он.

Специалист соглашается, что за эмбарго заплатят и европейцы. Однако эти затраты вполне управляемы. Ведущие немецкие экономисты оценивают стоимость немецкого эмбарго в диапазоне от 0,5 до 3% ВВП, или примерно 120-1200 евро на душу населения, что эквивалентно умеренной рецессии и ниже экономических издержек, связанных с COVID.

Лауреат Нобелевской премии Пол Кругман согласен с тем, что с этими затратами можно справиться. В двух других исследованиях рассматривается европейское эмбарго; по одной оценке, прекращение закупок российского топлива снизит реальные доходы европейцев менее чем на 1%; другой предполагает, что полное отключение российского газа сократит ВВП еврозоны на 2%.

Доходы от нефти и газа составляют основу российского бюджета. В 2021 г. при значительно более низких ценах на нефть прямые налоги на нефть и газ составляли 40% бюджета России при значительных косвенных поступлениях от налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и НДС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!