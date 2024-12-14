В Днепре раздался мощный взрыв возле автомобиля: погиб человек, ранены двое полицейских. Фото
В Днепре 14 декабря на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки примерно в 14:45 раздался мощный взрыв возле автомобиля. В результате взрыва, по предварительным данным, погиб один человек.
Также есть пострадавшие, среди которых двое полицейских. Об этом сообщили в главном управлении национальной полиции в Днепропетровской области.
Всех пострадавших доставили в больницу.
В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы. Обстоятельства взрыва выясняются, после чего будет определена правовая квалификация инцидента.
Вблизи места происшествия ограничено движение транспорта.
Ранее сообщалось, что 11 декабря в продуктовом магазине Никополя произошел взрыв, который унес жизнь мужчины и ранил продавщицу. Инцидент произошел на кассе магазина, когда мужчина рассчитывался за покупки.
Напомним, что в воскресенье вечером, 8 декабря, в Харькове сдетонировала взрывчатка у отдела полиции. Событие произошло около 17:00. В результате взрыва поврежден фасад здания. Пострадавших нет.
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