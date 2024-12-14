Известного экс-футболиста сборной Украины 'бусифицировал' ТЦК

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Игорь Харатин был задержан представителями территориального центра комплектования (ТЦК) в Закарпатской области, сообщает у себя в Telegram-канале спортивный блогер и бывший журналист Игорь Бурбас. По имеющейся информации, 29-летний футболист находился в автомобиле вместе с семьей.

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"Экс-игрока сборной Украины бусифицировали. По моей информации, Игорь Харатин сегодня был задержан представителями ТЦК на блок-посте вблизи города Тячев", – написал Бурбас.

Ситуацией уже занимается футбольный клуб "Колос", за который выступает Харатин. Летом хавбек был переведен главным тренером в состав второй команды, что, вероятно, могло лишить его бронирования от мобилизации.

Детали инцидента уточняются.

Игорь Харатин родился в Мукачево и начал заниматься футболом в местной команде ФК "Мукачево". В девять лет переехал в Киев, где прошел отбор в академию "Динамо".

Под руководством тренеров Алексея Дроценко и Александра Шпакова играл на позиции центрального защитника, но позже стал полузащитником.

В составе молодежных команд "Динамо" трижды выигрывал чемпионат Украины и неоднократно получал индивидуальные награды. В марте 2013 года подписал профессиональный контракт с клубом, а в мае 2014 года дебютировал за основной состав.

В 2016 году Харатин перешел на правах аренды в "Металлист", а позже стал игроком луганской "Зари". В "Заре" он быстро стал ключевым игроком, проявив себя на международной арене в матчах Лиги Европы.

В 2018 году футболист подписал контракт с венгерским "Ференцварошем", где закрепился в стартовом составе и стал трехкратным чемпионом страны (2019, 2020, 2021).

С 2010 по 2014 год Харатин выступал за юношеские сборные Украины различных возрастов. На протяжении карьеры его профессионализм и универсальность позволили ему успешно играть как в Украине, так и за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 ноября футболисты СК "Полтава" в полном составе получили повестки от местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Команда является лидером группы Б чемпионата Украины в Первой лиге (второй по силе футбольный дивизион страны).

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