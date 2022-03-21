Против России введут новые санкции: Кулеба назвал сроки

Против России будут введены новые санкции уже на следующей неделе. Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, ограничения должны включить в себя те вещи, которые важны для Украины.

"Нужны новые санкции. И они будут уже вскоре. На следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook Кулебы.

Министр отметил, что уже разослал коллегам, от которых зависит перечень санкций, список ограничений, который необходим для Украины. Он указал на такое направление работы, как побуждение международных компаний прекратить работу в РФ.

Видео дня

Ранее Польша призвала Еврокомиссию расширить санкций и фактически объявить блокаду России. Прекратить любую торговлю с агрессором, перестать принимать товары по суше и морю.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Протестующие на границе Польше уже останавливают грузовики, которые перевозят российские товары и европейские в РФ. И премьер заявляет, что поддерживает этих митингующих, цитирует премьера издание pnp.pl.

"Я абсолютно на стороне протестующих и еще раз призываю Европейскую комиссию активировать свои полномочия как можно скорее", – заявил он. Польша предлагает как можно скорее добавить к пакету санкций торговую блокаду, как для морских портов – запрет на заход судов под российским флагом с российскими товарами, – так и запрет на торговлю по суше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе обсуждают возможность использования активов российских миллиардеров, которые вошли в санкционный список, для финансирования восстановления инфраструктуры Украины после войны. По словам трех лиц, знакомых с этим вопросом, идея находится на очень ранней стадии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!