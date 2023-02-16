Послы Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ: озвучена причина

Послы Европейского Союза (ЕС) 16 февраля не смогли согласовать 10-й пакет санкций против страны-террористки России. Государства не смогли договориться об ограничениях против каучука из РФ, против этого решения высказались Германия и Италия.

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При этом за введение таких ограничений высказалась Польша. Об этом говорится в материале Politico.

Продажа синтетического каучука ежегодно приносит России миллиарды долларов дохода. Как показывают данные торговли, в 2021 году, например, РФ экспортировала его почти на $2 млрд. Из этой суммы ЕС импортировал синтетический каучук на сумму около $700 млн.

Как отмечается, некоторые формы каучука уже были санкционированы в предыдущих пакетах ограничений против агрессора. Синтетический каучук используется в шинах. Такие страны как Италия и Германия скептически относятся к запрету, а Польша – за это.

Ранее сообщалось, что ЕС в 10-м пакете санкций против России планирует расширить черный список банков. В него могут войти Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф Банк, которым до сих пор удавалось избегать ограничений.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, в котором содержатся предложения еврочиновников. Также некоторые детали пакета раскрыли в самой Еврокомиссии (ЕК).

"10-й пакет санкций будет касаться банковского сектора, доступа к технологиям двойного назначения и передовым технологиям. Также предлагается ввести санкции против почти 100 дополнительных физических и юридических лиц... Включается полный запрет экспорта для иранских предприятий, участвующих в производстве и поставке беспилотников в Россию", – заявили в ЕК.

OBOZREVATEL писал ранее, что американская компания "Виатрис" приостановила поставки таблеток "Виагры" в РФ. Сделала она это еще в 2022 году. Тем не менее, в самой России уверяют: производить местный аналог препарата для лечения эректильной дисфункции у мужчин могут самостоятельно.

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