У российских мужчин из-за санкций отобрали "Виагру": РФ готовит импортозамещение

Американская компания "Виатрис" приостановила поставки таблеток "Виагра" в РФ. Сделала она это еще в 2022 году. Тем не менее в самой России уверяют: производить местный аналог препарата для лечения эректильной дисфункции у мужчин могут самостоятельно.

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Об остановке поставок сообщили в Минпромторге РФ, сообщают росСМИ. "Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки", – говорится в сообщении

В то же время в Минпромторге подчеркнули: технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена. В частности, у 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с указанным МНН.

Более того, подчеркивается, по итогам первых трех кварталов 2022 года увеличились как производство, так и продажи таких препаратов. В частности:

производство – более чем на 11% в натуральном выражении;

продажи – более чем на 15%.

В то же время санкции и связанное с ними ухудшение финансового состояния РФ вынудили ее власти продавать золото из Фонда национального благосостояния. Цель – покрытие дефицита бюджета. В январе было продано 3,6 т драгоценного металла.

Более того, начиная с октября, Россия ежемесячно изымает из него 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс экономики страны.

Как рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко, несмотря на то, что по итогам 2022 года падение ВВП России составит недостаточные для обрушения ее экономики 4,5-5%, изъятие средств из Фонда национального благосостояния свидетельствует об эффективности санкций.

"Санкции – это мягкий инструмент. ... [Но] мы уже отчетливо прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста", – объяснила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС в ближайшие дни обсудит 10-й пакет санкций, его планируют согласовать накануне годовщины полномасштабной войны РФ против Украины. Под ограничения могут попасть журналисты Russia Today, "вагнеровцы", отдельные компании. Помимо этого, в Россию запретят доставлять строительное оборудование, а из РФ в ЕС – продавать битум, каучук, асфальт.

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