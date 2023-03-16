Страшный кризис, едят репу, хотят российских удобрений: Путин размечтался о голодном Западе

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада столкнулись с пустыми полками магазинов, и массовым дефицитом товаров. По его словам, дошло до того, что скоро им придется покупать у России репу – которую в этих странах якобы уже едят вместо помидоров. А все, по его словам, из-за отсутствия российских удобрений.

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"Зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора. Обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг. Однако западный страны сами в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Но и за репой, наверное, к нам придется ехать", – сказал он, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Причин же этого Путин нашел две. Это:

погода, из-за которой в Европе упали показатели урожая – в то время, как в самой РФ они вроде как находятся на высоком уровне;

отсутствие российских удобрений, без которых, по словам Путина странам Запада "сложно будет обойтись".

Как обстоят дела на самом деле

Тем временем, российский бюджет за два 2023 года месяца исчерпал на 88% плановый дефицит на весь год. Так, РФ должна была уйти в минус на 38,3 млрд долларов – но только за январь и февраль "дыра" разрослась до 34 млрд долларов.

При этом впервые за многие месяцы возникли долги по зарплатам бюджетников. Рост, согласно Росстату, составил 1400%. А кроме того:

расходы взлетели в 1,5 раза и составили 75,3 млрд долларов;

доходы сократились на 25% и составили 42,2 млрд долларов;

нефтегазовые доходы составили 12,5 млрд долларов, что на 46% меньше прошлогодних.

Помимо этого, проблемы в экономике уже начали испытывать на себе простые гроссияне. Так все более реальным становится дефицит лекарств. Как сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной Даниил Гетманцев, по итогам 2022 года количество наименований лекарств, доступных жителям России, сократилось на 10%.

"А как же там хваленое "импортозамещение" и собственная фарминдустрия? До сентября 2022 года статистика фиксировала увеличение выпуска лекарств на фармзаводах – на 21,5% накопленным итогом за 9 месяцев. Но дальше начались проблемы – в октябре производство лекарств сократилось на 8,5%, а в ноябре (последние имеющиеся данные от росстата) спад ускорился почти вдвое – на 14,8% в годовом исчислении", – говорится в сообщении.

В то же время, Министерство труда США сообщило о снижении роста инфляции. По итогам февраля она выросла (в годовом исчислении) на 6% – что является наименьшим показателем с сентября 2021 года.

А согласно данным ООН, глобальные цены на продовольствие снижаются уже 11 месяцев подряд. "Цены на продовольствие резко выросли в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, но потом начали снижаться. Сейчас они на 18,7% ниже, чем тогда", – сообщили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне же выступления Путина в РСПП, из союза поспешно вышли сразу 15 олигархов – в т.ч. совладелец "Лукойла" Леонид Федун, а также приближенный к Кремлю совладелец "Мегафона" и "Металлоинвеста" Алишер Усманов.

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