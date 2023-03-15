15 российских олигархов сбежали от Путина: названы имена

Президент России Владимир Путин 16 марта примет участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Из которого фактически накануне этого решили выйти 15 олигархов – в т.ч. совладелец "Лукойла" Леонид Федун, а также приближенный к Кремлю совладелец "Мегафона" и "Металлоинвеста" Алишер Усманов.

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Также из союза решили, среди прочих, выйти экс-глава "Сибура" (одна из крупнейших нефтегазохимических компаний России) Дмитрий Конов. А кроме того, экс-гендиректор "Почты России" и бывший вице-премьер Максим Акимов, передают росСМИ.

"Основная причина ухода бизнесменов и топ-менеджеров из правления РСПП – санкции и отставка с руководящих постов в компаниях. Формально они больше не имеют отношения к бизнесу и хотят как можно меньше публичности", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Bloomberg, на первой больше чем за год встрече с "клубом олигархов" Путин намерен потребовать от них большей ответственности перед государством. В том числе из-за растущего на фоне войны дефицита бюджета.

При этом аналитики напоминают: чтобы привлечь дополнительные деньги в казну, правительство РФ уже объявило о разовом сборе с крупного бизнеса на 300 млрд рублей (около 4 млн долларов).

"15 олигархов не хотят появляться рядом с Путиным. То есть им уже не страшно так себя вести", – прокомментировал решение российских олигархов управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

Как сообщал OBOZREVATEL, российских экспорт нефти и нефтепродуктов тем временем сократился на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом поставки российской нефти в ЕС сократились на 800 тыс. б/с. Доходы же РФ от нефтяного экспорта в феврале упали на 2,7 млрд долларов – или сразу на 42%.

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