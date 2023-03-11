В России ожидается дефицит лекарств: Путин требует срочно решить проблему, а ситуация только ухудшается

В России приближается дефицит лекарств. Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства в кратчайшие сроки решить проблемы на рынке лекарств.

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Как написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram, по данным аналитического центра DSM Group, по итогам 2022 года количество наименований лекарств, доступных жителям России, сократилось на 10%.

RNC Pharma подсчитала, что полностью прекратили поставки в Россию 28 фармпроизводителей, остальные либо готовятся к выходу из рынка, либо резко сократили импорт. Его общий объем снизился в 2022 году на 9%, но по отдельным препаратам, таким как базовые антибиотики пенициллинового ряда, спад стал двукратным.

"А как же там хваленое "импортозамещение" и собственная фарминдустрия? До сентября 2022 года статистика фиксировала увеличение выпуска лекарств на фармзаводах – на 21,5% накопленным итогом за 9 месяцев. Но дальше начались проблемы – в октябре производство лекарств сократилось на 8,5%, а в ноябре (последние имеющиеся данные от росстата) спад ускорился почти вдвое – на 14,8% в годовом исчислении", – говорится в сообщении.

Большинство российских "лекарств" производилось преимущественно из импортных компонентов и веществ, которые закончились, а новых поставок из-за санкций не ожидается. "Что дальше ждет жителей государства-агрессора?Скрепное лекарство из народной медицины – кора дуба, настойка мухомора, заячий помет", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СНБО ввел санкции против 22 священников РПЦ. Среди тех, кто попал под ограничения, племянник патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).

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