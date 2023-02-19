Получит ли Украина новую поддержку от МВФ: глава фонда сделала заявление

Международный валютный фонд (МВФ) завершит подготовку программы поддержки Украины уже в ближайшее время. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, это произойдет уже через несколько недель. Всего же Украине в 2023 году, по оценкам фонда, может понадобиться поддержка на 40-48 млрд долларов.

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Об этом Георгиева сообщила CNBC. Отметив, что до этого план должен одобрить руководство Фонда.

"Мы говорим о нескольких неделях. Это не очень долгий период времени", – сказала она.

При этом Георгиева подчеркнула: решения о новой программе должны приниматься оперативно. Ведь в условиях войны время не на стороне Украины.

В то же время директор-распорядитель МВФ отметила высокий уровень экономической устойчивости Украины на фоне активных военных действий. "У нас есть страна, где работают институты. Где выплачиваются пенсии. Где существуют социальные услуги. Где правительство заинтересовано в продолжении реформ, даже когда падают бомбы", – резюмировала она.

Украина же, со своей стороны, уже выполнила все 5 структурных "маяков", которые определил МВФ. В связи с чем Киев ожидает скорого начала работы мониторинговой миссии Фонда над новой программой финансирования. Речь идет о выполнении таких "задач" от МВФ:

разработка плана по погашению бюджетной задолженности в 2023 году и в дальнейшем (Минфин совместно с правительством);

утверждение концепции проверки банков и подходы к стресс-тестам (НБУ);

разработка плана реформы системы социальной защиты для обеспечения адресной помощи нуждающимся (Минсоцполитики);

отмена 2% "упрощенки" и возобновление налоговых проверок и штрафов за неиспользование кассовых аппаратов (правительство и Верховная Рада, зарегистрирован законопроект № 8401);

утверждение нового наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" (Кабинет министров).

Теперь, согласно процедурам МВФ, мониторинговая миссия должна предоставить совету директоров Фонда заключение об успешности пересмотра программы. Окончательное решение о выделении средств принимает совет директоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия МВФ уже начала работу над украинской программой. Она работает в Варшаве, где планируются многочисленные очные встречи с представителями Украины.

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