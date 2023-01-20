Льготного налога в 2% для украинского бизнеса больше не будет: когда хотят отменить

В Украине планируют отменить упрощенную налоговую систему со ставкой 2% для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн. Ожидается, что это произойдет 1 июля – Министерство финансов уже готовит соответствующий законопроект.

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Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил: введен льготный налог был в марте-2022, "когда вся экономика находилась в оцепенении от шока войны".

Гетманцев подчеркнул: льготный налог сильно помог украинской экономике. "Он стал тем фактором, который, среди прочих, оживил предприятия", – говорится в сообщении.

Нардеп также рассказал, что в общей сложности на 2% перешло 313 062 предпринимателя. А поступления единого налога от юридических лиц-плательщиков третьей группы за 2022 год составляют 6,02 млрд грн единого налога.

Отмену с июля льготного налога Гетманцев анонсировал еще в конце 2022 года. Тогда он объяснил: его введение с самого начало носило временный характер – "[тогда] мы предполагали, что война будет непродолжительной".

При этом он признал эффективность этой нормы. Но подчеркнул: она "уже сыграла свою роль".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, платежные терминалы в Украине с 1 января стали обязательными для всей торговли в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. Правила ужесточились с 1 января 2023 года.

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