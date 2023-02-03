Украина выполнила все пять "домашних заданий" от МВФ: список

Украина выполнила все пять структурных "маяков", которые определил Международный валютный фонд (МВФ). В связи с этим Киев ожидает скорого начала работы мониторинговой миссии Фонда над новой программой финансирования.

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Об этом заявила заместитель министр финансов Украины Ольга Зыкова, сообщает "Интерфакс-Украина". Речь идет о выполнении таких "задач" от МВФ:

разработка плана по погашению бюджетной задолженности в 2023 году и в дальнейшем (Минфин совместно с правительством);

утверждение концепции проверки банков и подходы к стресс-тестам (НБУ);

разработка плана реформы системы социальной защиты для обеспечения адресной помощи нуждающимся (Минсоцполитики);

отмена 2% "упрощенки" и возобновление налоговых проверок и штрафов за неиспользование кассовых аппаратов (правительство и Верховная Рада, зарегистрирован законопроект № 8401);

утверждение нового наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" (Кабинет министров).

Теперь, согласно процедурам МВФ, мониторинговая миссия должна предоставить совету директоров Фонда заключение об успешности пересмотра программы. Окончательное решение о выделении средств принимает совет директоров.

"Выполняем "маяки", у нас абсолютно ежедневная коммуникация с представителями МВФ, без преувеличения. Поэтому вопрос выполнения мониторинговой программы – все "on track", – сказала Зыкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ считает, что для мировой экономики 2023 год будет более тяжелым, чем 2022-й. В частности, треть мира будет будет страдать от рецессии, а США, ЕС и Китай одновременно замедлят темпы роста.

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