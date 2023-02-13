Миссия МВФ начала работу над программой для Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу над украинской программой. Миссия работает в Варшаве, где планируются многочисленные очные встречи с представителями Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ). Миссия МВФ начала первый пересмотр Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров (PMB).

Эта программа не предусматривает получения Украиной денежных траншей. Однако она открывет для Украины путь к новой программе финансирования, сумма которого пока не раскрывается.

"Мы открыты и готовы к глубинному обсуждению каждого параметра, каждой цифры. Успешный просмотр Мониторинговой программы станет мостиком для перехода к новой программе, которая будет предусматривать финансирование", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, программа финансирования будет предусматривать проведения ряда реформ в Украине. "Мы готовы к реформам, готовы уже воплощать долгосрочные планы", – добавил Пышный.

Ранее стало известно, что Украина выполнила все пять "домашних заданий" от МВФ. В этот список входили:

разработка плана по погашению бюджетной задолженности в 2023 году и в дальнейшем (Минфин совместно с правительством);

утверждение концепции проверки банков и подходы к стресс-тестам (НБУ);

разработка плана реформы системы социальной защиты для обеспечения адресной помощи нуждающимся (Минсоцполитики);

отмена 2% "упрощенки" и возобновление налоговых проверок и штрафов за неиспользование кассовых аппаратов (правительство и Верховная Рада, зарегистрирован законопроект № 8401);

утверждение нового наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" (Кабинет министров).

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ считает, что для мировой экономики 2023 год будет более тяжелым, чем 2022-й. В частности, треть мира будет будет страдать от рецессии, а США, ЕС и Китай одновременно замедлят темпы роста.

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