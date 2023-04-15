Польша заявила о размере помощи Украине: отдали 2% своего ВВП

Польша за время после начала полномасштабной войны уже предоставила Украине помощь на сумму 11 млрд евро. Это 2% ВВП страны.

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Об этом во время встречи в Atlantic Council в Вашингтоне заявила министр финансов Польши Магдалена Жечковская, передает Укринформ. Так, Варшава с начала полномасштабного вторжения предоставила Киеву пособия на 50 млрд злотых (около 11 млрд евро).

"Общий объем расходов для Украины составляет до 2% нашего ВВП, то есть около 50 миллиардов злотых", – заявила Жечковская. Как отметила министр финансов, несмотря на то, что Польша не получила от ЕС должной компенсации за помощь Украине, "это нужно делать, поскольку Украина борется за наше будущее, наши ценности и нашу свободу.

Ранее украинский премьер сообщил, что благодаря программе Международного валютного фонда (МВФ), Украина получит не только более 15 млрд долларов от самого фонда, но и доступ к рекордным 115 млрд долларов долгосрочной поддержки. При этом только в 2023 году страна нуждается в 14 млрд долларов для быстрого восстановления.

"Мы не только успешно прошли сложный финансовый год, но и имеем теперь обширную программу на следующие четыре года в объеме 15,6 млрд долларов. ...Благодаря МВФ и странам G7 Украина получит доступ к 115 млрд долларов долгосрочной поддержки", – сказал премьер.

Дело в том, что сотрудничество с МВФ традиционно учитывают все другие международные инвесторы. Страна, которая находится в долгосрочной программе Фонда, считается более надежным заемщиком, а потому объемы предлагаемой помощи (в том числе льготных кредитов) ощутимо растут. Кроме того, открывается доступ к займам на открытых финансовых рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, по новой же программе сотрудничества с МВФ Украина до конца 2023 года получит около 4,5 млрд долларов, 2,7 миллиарда из них Фонд уже предоставил. По мнению экономистов, эта поддержка позволит снизить темпы инфляции, что вместе с ростом зарплат в стране приведет к восстановлению реальных доходов украинцев.

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