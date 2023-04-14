Украине нужно 14 млрд долларов на 2023 год, – Шмыгаль

Украина получит доступ к 115 млрд долларов долгосрочной поддержки. При этом только в 2023 году страна нуждается в 14 млрд долларов для быстрого восстановления.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил: доступ к 115 млрд долларов обеспечат Международный валютный фонд (МВФ) и страны "Большой семерки" (G7).

"Мы не только успешно прошли сложный финансовый год, но и имеем теперь обширную программу на следующие четыре года в объеме 15,6 млрд долларов. ... Благодаря МВФ и странам G7 Украина получит доступ к 115 млрд долларов долгосрочной поддержки", – сказал премьер.

Что даст Украине новая программа сотрудничества с МВФ

По новой же программе сотрудничества с МВФ Украина до конца 2023 года получит около 4,5 млрд долларов. 2,7 миллиарда из них Фонд уже предоставил. По мнению экономистов, эта поддержка позволит снизить темпы инфляции, что вместе с ростом зарплат в стране приведет к восстановлению реальных доходов украинцев.

Как рассказали в в Центре экономической стратегии (ЦЭС), с большой долей вероятности, курс доллара также останется фиксированным – на уровне 36,6 грн.

"Темпы инфляции будут снижаться, следовательно, годовые темпы роста цен не будут составлять более 20%, как это было в прошлом году. Увеличение зарплат позволит перекрыть темпы роста цен, поэтому украинцы будут понемногу видеть восстановление своих реальных доходов", – рассказывают эксперты.

При этом они подчеркивают: это – базовый сценарий, по которому предполагается:

Россия в войне "не придумает чего-нибудь "нового";

Украина будет честно выполнять обязательства в рамках программы МВФ;

боевые действия в 2023-м не прекратятся – "увеличив на 500 млрд грн бюджетные расходы, правительство и партнеры исходили из того, что боевые действия будут продолжаться в течение всего года".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в феврале уровень инфляции в Украине снизился более чем на 1% – с 26 до 24,9% в годовом измерении. В НБУ уверяют: снижение началось раньше. Более того, оно происходит быстрее, чем ожидалось.

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