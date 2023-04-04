Цены продолжат расти, уровень доходов украинцев изменится: экономисты о новой программе сотрудничества с МВФ

По новой программе сотрудничества с МВФ Украина до конца 2023 года получит около 4,5 млрд долларов. 2,7 миллиарда их которых Фонд уже предоставил. По мнению экономистов, эта поддержка позволит снизить темпы инфляции, что вместе с ростом зарплат в стране приведет к возобновлению реальных доходов украинцев.

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К такому выводу пришли в Центре экономической стратегии (ЦЭС). Там отметили: также с большой долей вероятности, курс доллара останется фиксированным – на уровне 36,6 грн.

"Темпы инфляции будут снижаться, следовательно, годовые темпы роста цен не будут составлять более 20%, как это было в прошлом году. Увеличение зарплат позволит перекрыть темпы роста цен, поэтому украинцы будут понемногу видеть восстановление своих реальных доходов", – рассказывают эксперты.

При этом они подчеркивают: это – базовый сценарий. Который предполагает, что:

Россия в войне "не придумает чего-нибудь "нового";

Украина будет честно выполнять обязательства в рамках программы МВФ;

боевые действия в 2023-м не прекратятся – "увеличив на 500 млрд грн бюджетные расходы, правительство и партнеры исходили из того, что боевые действия будут продолжаться в течение всего года".

Что может пойти не так

В целом же, констатируют в ЦЭС, если не случится чего-нибудь, что выходит за пределы базового сценария, 2023 год Украина пройдет спокойно. Однако возможность того, что все пойдет не по плану, есть.

"В программах МВФ всегда есть четкий график финансирования. Но даже в мирное время с ним случались сбои из-за задержки выполнения условий и договоренностей со стороны украинской власти. Сейчас же причиной пересмотра условий может стать война и нестабильность, связанная с ней", – объясняют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в феврале уровень инфляции в Украине снизился более чем на 1% – с 26 до 24,9 в годовом измерении. В НБУ уверяют: снижение началось раньше. Более того, оно происходит быстрее, чем ожидалось.

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