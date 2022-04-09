Первый крупный банк из ЕС отказался от клиентов из РФ: счета россиян закроют

Датский Saxo Bank с 6 июня закроет все брокерский счета клиентов из России. Банк занимается брокерскими услугами и инвестициями.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на сообщения в профильных чатах и источники. Если до 6 июня россияне сами не выводят свои деньги из банка, то Saxo переведет все их средства на те счета, которые были указаны ранее.

Как отмечает инвестиционный консультант Алина Ананьева, ограничения распространяются и на граждан Беларуси. При этом если у гражданина России или граждан есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты.

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В банке отмечают, что он был "вынужден воспользоваться своим правом прекратить работу". При этом отмечается, что если клиент решит перевести бумаги к другому брокеру, перевод будет "подлежать дополнительной проверке".

Отметим, ранее Каймановы острова заморозили активы россиян на сумму 7,3 млпд долларов. Они поддержали введенные Великобританией санкции и в отношении 800 физических и юридических лиц применили санкции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия налаживает канал контрабанды товаров военного, двойного и гражданского назначения, которую законно не может ввезти в страну из-за санкций. Товары хотят поставлять через территорию Грузии, при этом политическое руководство страны велело спецслужбам не препятствовать контрабандистам.