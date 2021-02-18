Переговоры с МВФ провалились: что потребовал кредитор от Украины

Переговоры Украины с МВФ закончились неудачей из-за того, что народные депутаты не приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.

Об этом OBOZREVATEL рассказал бывший исполняющий обязанности министра развития экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта. Ко всему, негативным сигналом для МВФ стало и то, что Украина начала нарушать требования, которые были принципиальными в предыдущих программах, и которые ранее мы уже выполнили, утверждает :

"Это касается того, что наделал КСУ с антикоррупционным законодательством, была отменена уголовная ответственность за недекларирование активов. Есть проблемы и с назначением руководителя НАБУ. А после того, как Кабмин утвердил законопроект, который предусматривает увольнение Артема Ситника, ситуация ухудшится. Также нам выдавали транш под рыночные цены на газ. Когда правительство не справилось с ростом тарифов, гашением субсидий и борьбой с монополиями, было введено государственное регулирование цен – это опять нарушение условий меморандума, исполненных ранее", – говорит Кухта.

Проще всего в этой ситуации исправить проблему с госрегулированием тарифов на газ. Это бы дало толчок к возобновлению диалога.

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