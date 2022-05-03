Меньше суток осталось у РФ для того, чтобы погасить перед инвесторамм $650 млн и избежать дефолта. У страны-террориста проблемы с переводами после того, как против них ввели санкции в ответ на вторжение в Украину. Уже завтра, 4 мая, истекает срок льготного 30-дневного периода отсрочки выплат, которые заблокировали в начале апреля.

Об этом сообщает Bloomberg. Споры вокруг облигаций начались, когда в начале минувшего месяца Министерство финансов США заблокировало платежи. Россия пыталась заплатить в рублях, но это было сочтено нарушением контракта, что привело к юридическим угрозам из Москвы, предупреждениям от рейтинговых агентств и пути к дефолту.

После этого, когда оставалось несколько дней до выплаты, РФ использовала свои внутренние долларовые резервы и объявила, что перевела наличные деньги иностранному платежному агенту.

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Стране-агрессору удастся избежать дефолта, если хотя бы один из инвесторов в среду, 4 мая, получит выплаты по облигациям. Следующие платежи по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах должны быть произведены в этом месяце – 27 мая. Что интересно, ранее в Кремле заявляли о том, что выплачивать в долларах никто не будет.

Как пишет агентство, некоторые инвесторы уже получили выплаты России по последним евробондам. И как минимум одна клиринговая компания получила и провела выплаты.

Как сообщалось, диктатор Владимир Путин испугался объявления дефолта и разрешил погасить российский кредит долларами. Ранее президент страны-агрессора заявлял, что по внешним кредитам Россия будет расплачиваться либо с арестованных счетов, либо рублями. Свободные от санкций резервы долларов и евро он использовать отказался, однако впоследствии передумал.

Журналисты Financial Times предполагают, что платеж могут задержать, чтобы удостовериться, что все деньги, направленные на погашение кредитов, не имеют отношения к счетам под санкциями. И такая проверка может затянуться. Тогда РФ объявят страной в состоянии дефолта.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин заявил, что страна может столкнуться с историческим дефолтом. Его не следует рассматривать как технический дефолт.