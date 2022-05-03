Путин испугался дефолта и нарушит свой ультиматум: Россию все равно могут объявить банкротом 4 мая

Президент РФ Владимир Путин испугался объявления дефолта и разрешил погасить российский кредит долларами. Ранее президент страны-агрессора заявлял, что по внешним кредитам Россия будет расплачиваться либо с арестованных счетов, либо рублями. Свободные от санкций резервы долларов и евро он использовать отказался, однако после передумал.

Но и это могло его не спасти, считает издание Financial Times. Дело в том, что кредит, который должны были погасить 4 апреля, выплатили только в конце апреля. А уже 4 мая Россию должны были официально объявить дефолтом.

Журналисты издания предполагают, что платеж могут задержать, чтобы удостовериться, что все деньги, направленные на погашения кредитов, не имеют отношения к счетам под санкциями. И такая проверка может затянутся, тогда РФ объявят страной в состоянии дефолта.

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Облигации на сумму $564,8 млн, которые должны былипогасить 4 апреля, на прошлой неделе торговались от 20-30 центов до 88 центов за доллар. Также была предусмотрена отдельная выплата купона в размере $84,4 млн по российским облигациям 2042, которую Москва, по-видимому, также с опозданием произвела в пятницу.

Ли Бучхейт, ведущий мировой эксперт по реструктуризации госдолгов ,по-прежнему считает, что Citi – "платежный агент", который получил деньги из России и затем должен их распределять – будет удерживать деньги до тех пор, пока не получит четкого и недвусмысленного "зеленого света" от Ofac.

Другими словами, поскольку Citi технически действует по указанию Москвы, а не в интересах российских держателей облигаций, депонирование денег в Citi само по себе недостаточно для того, чтобы считаться выполнением его финансовых обязательств. "Я сомневаюсь, долго ли Путин будет терпеть унижение, когда кажется, что он подчиняется санкционному режиму", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин признавал, что Россия не сможет избежать дефолта 4 мая. Более того, он призывал не считать этот дефолт "чисто техническим".

Дело в том, что иностранные инвесторы сразу после оглашения дефолта, вероятно, объединятся и будут подавать коллективный иск. Это может привезти к целому ряду проблем для РФ. Кроме того, ни российские компании, ни государство не смогут больше брать кредиты в западных странах. Деньги для них подорожают и в том случае, если они будут брать кредиты в Китае.