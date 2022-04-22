Россия столкнется с дефолтом

Россия может столкнуться с историческим дефолтом. Его не следует рассматривать как технический дефолт.

Об этом заявил гендиректор второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин. "Россия может столкнуться с "организованным" дефолтом по государственному долгу из-за западных санкций, который не следует рассматривать как технический дефолт", – говорится в сообщении Reuters.

Иностранные инвесторы сразу после оглашения дефолта (это произойдет 4 мая) вероятно объединяться и будут подавать коллективный иск. Это может привезти к целому ряду проблем. Кроме того, ни российские компании, ни государство не смогут больше брать кредиты в западных странах. Деньги для них подорожают и в том случае, если они будут брать кредиты в Китае.

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Поскольку ситуация с санкциями меняется по мере того, как бушует война, первый вариант является наиболее вероятным, сказал Границкий и другие юристы, поддерживающие связь с держателями облигаций. "Я не думаю, что мы знаем достаточно о том, как это будет разворачиваться, мы не знаем, как долго продлится война", – сказал Границкий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.