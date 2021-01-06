OBOZREVATEL вместе с израильским агентством I-AML расследует схему незаконной вакцинации "избранных"
Издание OBOZREVATEL, которое раскрыло схему незаконного ввоза на территорию Украины вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech из Тель-Авива, в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинирования "избранных".
Так, известное израильское агентство согласилось оказать экспертную и аналитическую помощь для того, чтобы выяснить детали преступления, а именно:
каким образом руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Роман Гольдман, который вместе с олигархом Павлом Фуксом организовал доставку вакцины, мог достать партию вакцины, доступ к которой в Израиле имеют в первую очередь группы риска;
как могли организовать вывоз вакцины из Израиля, прохождение через таможенный контроль. По нашей информации, вакцину вывезли 29 или 30 декабря чартерным рейсом из Тель-Авива. В эти дни, согласно данным Fkightradar24, был засекреченный рейс, без указания регистрационного номера самолета.
кто из украинских парламентариев и членов правительства мог содействовать вывозу вакцины из Израиля, например, используя дипломатический паспорт.
"Мы благодарим вас за обращение к нам за помощью в вашем пути по борьбе с коррупцией в Украине. Последний год эры COVID-19 характеризовался изысканными мошенничествами и действиями глубокой коррупции, которые порой, кроме огромного экономического ущерба, наносили вред здоровью населения.
Мы, в нашей группе, объединяем многолетний опыт работы в сфере разведки и расследований, а также способность сочетать уникальную методологию и глубокие технологии, которые вместе могут создать быстрые и качественные результаты для поиска фактов и правды.
Мы будем очень рады расширить нашу помощь, чтобы снизить коррупцию в вашей стране и сделать ее безопасной для граждан", – говорится в ответе I-AML на запрос OBOZREVATEL.
Отметим, международное израильское агентство по борьбе с отмыванием денег (I-AML) занимается борьбой с международным финансированием терроризма, коррупцией и преступностью. С ними сотрудничают израильские и международные расследователи. Их задача – вскрыть факты злоупотреблений, отмывания средств и коррупции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5-3 тысячи евро. Об этом написал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
По его информации, 29 или 30 декабря чартерным бортом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство здравоохранения (Минздрав) и сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) изучат информацию о возможной организации в Украине подпольной вакцинации против коронавируса. В частности, прививок для нардепов и топ-чиновников.
Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса.