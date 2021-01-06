OBOZREVATEL вместе с израильским агентством I-AML расследует схему незаконной вакцинации "избранных"

Издание OBOZREVATEL, которое раскрыло схему незаконного ввоза на территорию Украины вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech из Тель-Авива, в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинирования "избранных".

Так, известное израильское агентство согласилось оказать экспертную и аналитическую помощь для того, чтобы выяснить детали преступления, а именно:

каким образом руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Роман Гольдман, который вместе с олигархом Павлом Фуксом организовал доставку вакцины, мог достать партию вакцины, доступ к которой в Израиле имеют в первую очередь группы риска;

как могли организовать вывоз вакцины из Израиля, прохождение через таможенный контроль. По нашей информации, вакцину вывезли 29 или 30 декабря чартерным рейсом из Тель-Авива. В эти дни, согласно данным Fkightradar24, был засекреченный рейс, без указания регистрационного номера самолета.

кто из украинских парламентариев и членов правительства мог содействовать вывозу вакцины из Израиля, например, используя дипломатический паспорт.

"Мы благодарим вас за обращение к нам за помощью в вашем пути по борьбе с коррупцией в Украине. Последний год эры COVID-19 характеризовался изысканными мошенничествами и действиями глубокой коррупции, которые порой, кроме огромного экономического ущерба, наносили вред здоровью населения.

Мы, в нашей группе, объединяем многолетний опыт работы в сфере разведки и расследований, а также способность сочетать уникальную методологию и глубокие технологии, которые вместе могут создать быстрые и качественные результаты для поиска фактов и правды.

Мы будем очень рады расширить нашу помощь, чтобы снизить коррупцию в вашей стране и сделать ее безопасной для граждан", – говорится в ответе I-AML на запрос OBOZREVATEL.

Ответ i-AML

Отметим, международное израильское агентство по борьбе с отмыванием денег (I-AML) занимается борьбой с международным финансированием терроризма, коррупцией и преступностью. С ними сотрудничают израильские и международные расследователи. Их задача – вскрыть факты злоупотреблений, отмывания средств и коррупции.

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