OBOZREVATEL разом з ізраїльським агентством I-AML розслідує схему незаконної вакцинації "обраних"

Видання OBOZREVATEL, яке розкрило схему незаконного ввезення на територію України вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech з Тель-Авіва, в партнерстві з ізраїльським агентством по боротьбі з міжнародним фінансуванням тероризму та корупції I-AML розслідує злочинну схему вакцинації "обраних".

Так, відоме ізраїльське агентство погодилося надати експертну та аналітичну допомогу для того, щоб з'ясувати деталі злочину, а саме:

яким чином керівник Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС Роман Гольдман, який разом з олігархом Павлом Фуксом організував доставку вакцини, міг дістати партію вакцини, доступ до якої в Ізраїлі мають в першу чергу групи ризику;

як могли організувати вивезення вакцини з Ізраїлю, проходження через митний контроль. За нашою інформацією, вакцину вивезли 29 або 30 грудня чартерним рейсом з Тель-Авіва. У ці дні, згідно з даними Fkightradar24, був засекречений рейс, без зазначення реєстраційного номера літака.

хто з українських парламентарів та урядовців міг сприяти вивезенню вакцини з Ізраїлю, наприклад, використовуючи дипломатичний паспорт.

"Ми дякуємо вам за звернення до нас за допомогою в вашому шляху по боротьбі з корупцією в Україні. Останній рік ери COVID-19 характеризувався вишуканими шахрайствами і діями глибокої корупції, які часом, крім величезного економічного збитку, наносили шкоду здоров'ю населення.

Ми, в нашій групі, об'єднуємо багаторічний досвід роботи в сфері розвідки та розслідувань, а також здатність поєднувати унікальну методологію і глибокі технології, які разом можуть створити швидкі і якісні результати для пошуку фактів і правди.

Ми будемо дуже раді розширити нашу допомогу, щоб знизити корупцію в вашій країні і зробити її безпечною для громадян", – йдеться у відповіді I-AML на запит OBOZREVATEL.

Відповідь i-AML

Відзначимо, міжнародне ізраїльське агентство по боротьбі з відмиванням грошей (I-AML) займається боротьбою з міжнародним фінансуванням тероризму, корупцією і злочинністю. З ними співпрацюють ізраїльські та міжнародні розслідувачі. Їх завдання – розкрити факти зловживань, відмивання коштів та корупції.

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