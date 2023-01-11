Украина пока не вступит в ЕС: в Еврокомиссии назвали ключевое условие

Украину не примут в члены Европейского Союза до конца войны. Страна не станет полноценным членом союза, пока на ее территории находятся российские войска.

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Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью DW. "Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор", – сказал Тиммерманс в ответ на вопрос, может ли Украина стать членом ЕС, пока на ее территории есть российские военные.

Он также заверил, что до тех пор ЕС будет оказывать Украине помощь. Кроме того, по словам Тиммерманса, членство Украины "изменит характер Евросоюза".

Еврочиновник сравнил будущее вступление Украины в ЕС с крупнейшим разовым расширением Евросоюза в 2004 году по степени влияние. Особенно важным, по его словам, является роль Украины в стратегии энергетического перехода.

"Нам нужно сделать Украину частью будущей водородной экономики ЕС. Украина идеально подходит для того, чтобы стать крупным производителем зеленого водорода и биометана, которые потребуются для чистой экономики Европы в будущем", – заявил Тиммерманс.

Напомним, 23 июня 2022 года Украина официально получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Это – самый масштабный шаг на пути евроинтеграции страны.

Однако для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев, установленных для всех кандидатов еще в 1993 году. Среди них – наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена союза. Отдельно Украина обязалась выполнить семь условий Еврокомиссии, включая проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля. Ключевой темой саммита, вероятно, станет то, как ЕС может продолжать поддержку Украины в развязанной Россией войне. Руководители двух ключевых институтов ЕС – Еврокомиссии и Евросовета – также оценят путь Киева к членству в блоке.

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