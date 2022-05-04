Россию ждет самый большой энергетический удар: доминированию агрессора на рынке осталось недолго

Россия десятилетиями доминировала на энергетическом рынке ЕС, однако такому положению осталось недолго. ЕС готовит до 9 мая самый крупный удар по РФ – европейцы готовятся к запрету российской нефти.

Об этом сообщает издание The Ney York Times. "Это будет сложно", – сказал Ричард Бронз, глава отдела геополитики в исследовательской фирме Energy Aspects. Отказ от российских энергоресурсов ускорит инфляцию и замедлит восстановление экономики ЕС после коронавируса.

"Однако политики все больше убеждаются в том, что необходимо и лучше сделать это относительно быстро, чтобы попытаться сократить доходы для финансирования России и уменьшить подверженность Европы российскому влиянию", – сказал Бронз.

Видео дня

При этом ситуация с нефтью намного лучше, чем с трубопроводным газом. Если некоторым странам ЕС найти замену российскому голубому топливу в краткие сроки практически невозможно, то с нефтью все значительно легче. "Нефтяная система может перестраиваться", – сказал Освальд Клинт, аналитик исследовательской фирмы Bernstein, добавив, что нефть – это "очень глубокий, ликвидный и взаимозаменяемый рынок", обслуживаемый тысячами танкеров.

Политики в Брюсселе могут дать Венгрии и, возможно, другим странамдлительное время, чтобы заручиться их поддержкой. С другой стороны, Германия и Польша теперь, похоже, полны решимости покончить со своей зависимостью от российских энергоресурсов, и такое изменение взглядов в Германии кажется ключевым для европейской политики.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, между Польшей и Литвой заработал интерконнектор GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Российскому монополисту "Газпрому" будет гораздо труднее шантажировать государства газом. Украина получит полномасштабный доступ к терминалам в Польше и странам Балтии уже грядущим летом.