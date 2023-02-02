Немедленное эмбарго на ядерное топливо и удар по "Росатому": Европарламент принял резолюцию о санкциях против РФ

Депутаты Европейского парламента (ЕП) призвали Евросоюз ускорить принятие десятого пакета санкций против России. В него просят включить "Лукойл" и "Росатом", а также полное и незамедлительное эмбарго на импорт урана и ядерного топлива из РФ.

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Об этом говорится в резолюции Европарламента. Документ приняли 489 голосами, против высказались 36 депутатов, 49 воздержались.

"Парламент также призывает ввести санкции в отношении таких компаний, как "Лукойл" и "Росатом", которые все еще присутствуют на рынке ЕС... Резолюция повторяет призывы депутатов Европарламента к немедленному и полному эмбарго на импорт ЕС ископаемого топлива и урана из России", – сообщили в ЕП.

Кроме того, в Европарламенте предложили окончательно похоронить совместные с Россией газовые проекты. Речь идет о полном отказе не только от газопровода "Северный поток-2", но и от "Северного потока-1".

Также евродепутаты предлагают расширить список персональных санкций ЕС против России. В него предлагают включить лиц, причастных к депортациям украинцев на оккупированных территориях и организации фальшивых референдумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным западных журналистов, ЕС готовится ввести новые санкции против России до середины февраля. Также в Евросоюзе обсуждают пакет ограничений в отношении Беларуси, который могут представить уже до 5 февраля.

В то же время ЕС уже продлил все введенные против России санкции как минимум до 31 июля 2023 года. Речь идет о всех ограничениях, наложенных на Россию после ее вторжения в Украину.

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