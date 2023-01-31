ЕС готовит новые санкции против России и Беларуси: СМИ узнали, когда ожидать

В ЕС намерены ввести новые пакеты санкций против России и Беларуси. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшее время.

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Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он отметил, что новые ограничения планируют:

против Беларуси – согласовать до конца текущей недели (заканчивается 5 февраля);

против РФ – представить примерно через 2 недели.

"Пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть согласован на этой неделе. Десятый пакет санкций в отношении России должен быть представлен примерно через две недели, чтобы быть согласованным к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

В то же время ЕС уже продлил все введенные против России санкции как минимум, до 31 июля 2023 года. Речь идет о всех ограничениях, наложенных на Россию после ее вторжения в Украину. Первые из них были введены еще в 2014 году – и с тех пор их регулярно продлевали. А после полномасштабного вторжения они были существенно расширены. В частности, ограничения касаются:

торговли;

финансов;

технологий;

товаров двойного назначения;

промышленности;

транспорта;

предметов роскоши.

"Они также охватывают запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от системы SWIFT нескольких российских банков, а также приостановку вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ", – рассказали в Совете ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, введенные против России санкции за ее полномасштабное вторжение в Украину имеют мощный эффект и больно бьют по ее экономике. В частности, по итогам 2022 года в РФ был зафиксирован дефицит бюджета в 3,35 трлн рублей (около 50 млрд долларов по актуальному курсу) – или около 2,3% ВВП.

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