Неизбежный эффект санкций: России прочат потерю как минимум 25% нефтяных доходов

Падение нефтяных доходов России в 2023 году составит минимум 25% по сравнению с довоенным 2021 годом, а в случае изменения рыночной конъюнктуры может достичь и 46%. Это станет последствием энергетический санкций против РФ.

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К таким выводам пришли аналитики Украинского института будущего (UIF). "Санкции будут иметь неизбежный эффект, однако отложенный и растянутый во времени", – отмечают эксперты. Они назвал ряд факторов, которые будут влиять на скорость и эффективность санкций:

глобальные цены на нефть;

стратегия поведения государств ОПЕК+;

возможность остальных экономик замещать поставки РФ при ее спекулятивных действиях.

"Кроме этого, не следует забывать о достаточных валютных резервах РФ, позволяющих определенное время покрывать дефицит от экспортной нефтяной выручки. Мы придерживаемся предварительного прогноза, что падение доходов российского нефтепромышленного сектора по сравнению с 2021 годом может составить 25-46% в зависимости от рыночной конъюнктуры нефти и нефтепродуктов", – резюмировали эксперты.

По их словам, на первый взгляд, России удается справляться с ограничениями за счет увеличение экспорта в "дружественные" страны, прежде всего Китай, Индию и Турцию. Теоретически эти государства могут "забрать" всю нефть, которая шла из РФ в ЕС и страны "Большой семерки".

Однако новые рынки означают значительно большие расстояния транспортировки, а значит, и более высокие логистические затраты. Эти расходы России приходится брать на себя, предоставляя покупателям скидки.

"В конечном счете, даже если РФ полностью переориентирует свою нефть на рынки "дружественных" стран, она будет вынуждена демпинговать, чтобы частично покрыть расходы на транспортировку для обеспечения конкурентоспособности собственной нефти на рынках Азии. Кроме того, в этих странах понимают и тупик РФ относительно дефицита альтернативных рынков сбыта, а потому будут пытаться получать скидки", – рассказали аналитики.

При этом РФ, вероятно, не удастся полностью переориентировать экспорт всего дизеля и мазута в "дружественные" государства. А именно эти товары были основными экспортными статьями среди нефтепродуктов.

"Китай и Индия имеют избыточные нефтеперерабатывающие мощности и будут экспортировать нефтепродукты из российской нефти. Поэтому вероятно будет иметь место падение объемов производства и экспорт высвобожденной нефти. В конечном счете падение объемов добычи и экспорта нефти могут быть незначительными, но будет иметь место сокращение производств и экспорта нефтепродуктов, и все это будет сопровождаться падением доходов РФ", – уверены специалисты.

Кроме эмбарго на поставки нефти в Европу, на российские нефтяные доходы повлияет и введение т.н. потолка цен – запрета страхования и перевозки российской нефти, если ее цена выше установленного ограничения. Однако возможности этого инструмента ограничены по ряду причин, считают аналитики.

"Прежде всего, они не распространяются на нефтепроводные поставки, которые в частности идут и в Китай. Но кроме этого, РФ развернула теневой флот невиданного размера, а значит, сложно будет контролировать соблюдение прайс-кепов. Особенно это будет актуально для высококачественных сортов нефти, места отгрузки которых близки к китайским покупателям, – ESPO и Sokol. Но, тем не менее, часть поставок, прежде всего это Urals, будет подпадать под это ограничение. Отдельные покупатели уже сталкиваются с проблемами покупки нефти из-за ценовых ограничений. К тому же следует ожидать введения вторичных санкций против компаний, которые передают свой флот в теневой российский", – рассказали эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директор-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, экономические перспективы России после 2023 года "довольно разрушительны". Среднесрочные прогнозы Фонда предполагают сокращение экономики РФ по меньшей мере на 7%.

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