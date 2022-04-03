Не хотят зависеть от России: в Британии решили строить новые АЭС

Великобритания планирует значительно расширить свои ядерные мощности. Соединенное королевство будет строить новые мощные АЭС, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России.

Об этом сообщил министр энергетики королевства Кваси Квартенг, передает The Sunday Telegraph. По его словам:

планы предусматривают почти полную замену всех АЭС в Британии до 2050 года – прич чем очевидно, что новые станции будут иметь гораздо большую мощность;

за это время должно быть построено 6 или 7 новых мощных АЭС.

При этом подчеркивается: ограничиваться лишь расширением своих ядерных мощностей Британия не собирается – королевство взяло курс на значительное усиление собственной энергетики. К этому ее подтолкнули недавние действия России, а также желание избавиться от энергетической зависимости от Кремля.

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В свою очередь, уже больше 30 государств дали согласие высвободить нефть из своих стратегических резервов. По словам президента США Джо Байдена, таким образом страны во всем мире выступают против использования Россией энергоресурсов как оружия.

Кроме того, путинский газовый шантаж Европы – требование платить за газ рублями – уже фактически провалился. В частности:

Польша в ответ на требование РФ оплачивать газ рублями заявила, что не будет его выполнять;

Германия отказалась платить России за газ рублями;

Австрия тоже отказалась это делать;

Латвия, Литва и Эстония отказались от российского газа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Канада готова увеличить поставки своих энергоресурсов, чтобы помочь союзным государствам в Северной Америке и Европе преодолеть энергетический кризис, вызванный отказом от российского топлива. В частности, речь идет о нефти, газе и уране.

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