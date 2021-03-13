НБУ опубликовал курс доллара после выходных: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара в понедельник, 15 марта, снизится с 27,74 до 27,73 грн/$.

Об этом говорится в опубликованной Национальным банком Украины статистике. Регулятор оценивает усредненную стоимость валюты, которую подсчитывают на основе всех совершенных на рынке сделок.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,63/27,83 до 27,65/27,84 (+0,1%/+0,04%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 0,7%.

Ускорение потребительской инфляции до 7,5% в годовом измерении в феврале НБУ объясняет ростом цен на отдельные продукты питания из-за низкого урожая прошлого года и подорожанием топлива.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,8 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,7/27,9 грн", – прогнозирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.