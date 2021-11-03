Накопительные пенсии влетят Украине в копеечку: деньги возьмут из налогов

Введение в Украине накопительной пенсионной системы, другими словами, "второй пенсии" для граждан, потребует серьезных расходов. Из бюджета Украины – то есть за счет наших налогов – на внедрение новых правил только за год должны потратить не меньше 22 млрд грн.

Такую сумму озвучила глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная, передает "Интерфакс-Украина". Такая внушительная сумма (для сравнения: на выплату всех субсидий в 2022 году закладывают 38,38 млрд грн) нужна на доплаты от государства в счет пенсионных взносов украинцев.

"Одно из предложений Минфина – софинансирование накопительного уровня из ЕСВ и госбюджета по 1% в первый год введения такого уровня, по 1,5% во второй и по 2% в третий. И каждый процент, по их предложениям, обойдется в 22 млрд грн", – сказала Лазебная.

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В Украине предложили отказаться от обязательной уплаты взносов на "вторую пенсию". Но такое послабление может коснуться только физлиц – работодатели, как и планировалось, будут обязаны платить 1% от зарплаты сотрудников.

Самих же работников хотят не заставлять, а мотивировать делать отчисления. Предполагается, что в первый год внедрения системы модель будет работать так:

обязательные взносы в размере 1% от зарплаты сотрудника платит работодатель (за счет снижения ЕСВ);

все застрахованные лица со своей зарплаты (или другого дохода) по умолчанию тоже платят 1%, но могут от этого отказаться;

на счета тех, кто не отказался от добровольной уплаты взносов, государство будет перечислять дополнительные взносы, плюс еще 1%.

В итоге все застрахованные украинцы смогут получать не только обычную (солидарную), но и вторую (накопительную) пенсию. Правда, размеры такой будут сильно различаться. Во-первых, в зависимости от зарплаты, а во-вторых – от процента взноса.

Напомним, сейчас в Украине работает первый уровень государственной пенсионной системы – солидарный. Он предусматривает, что за пенсии нынешних стариков платят работающие граждане. Для этого собирают взносы в Пенсионный фонд, но денег хронически не хватает – даже для финансирования нищенских выплат приходится тратить средства из госбюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, для работников некоторых предприятий "вторую пенсию" могут включить в соцпакеты. Если реализация пилотных проектов будет успешной, можно будет распространить такую практику на соцработников, учителей, военных и др.