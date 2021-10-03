Вторую пенсию включат в соцпакеты: в Украине разработали новшество для некоторых работников

В Украине разработали пилотные проекты по внедрению накопительных пенсионных программ на объектах большой приватизации, а также для медработников и сотрудников Национальной полиции. Такие программы будут обязательной частью социальных пакетов, предоставляемых работнику.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время пресс-конференции "Накопительная пенсия – украинская мечта или реальность?", организованной Украинским кризисным медиа центром. Уже в ближайшее время один из проектов будет внесен на рассмотрение Кабинета министров.

В частности, предлагается обязать новых собственников приватизированных крупных объектов внедрять накопительные пенсионные программы как составляющую часть соцпакетов для работников. "Когда продается объект большой приватизации, то для покупателей всегда есть социальные обязательства. Почему бы такие обязательства не сделать более привлекательными для людей, включая сюда еще и пенсионные накопления", - отметила Лазебная. По ее словам, такую инициативу уже одобрили в Минфине и Фонде госимущества.

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Второй проект, который пока еще находится в разработке министерства, - это социальный пакет с накопительными пенсиями для отдельных групп работников, которые выполняют социально важные работы и получают зарплату с госбюджета. В первую очередь это коснется работников Национальной полиции и медработников.

По словам министра, такая инициатива повысит пенсионное обеспечение людей, который берут на себя ответственность за безопасность и здоровье всех граждан, и будет дополнительно их мотивировать к добровольному пенсионному накоплению. Соответствующие переговоры с МВС и МОЗ уже проводятся.

Лазебная также сообщила, что в дальнейшем, после успешной реализации пилотных проектов, можно будет распространить такую практику на других соцработников, учителей, военных и др. Кроме того, планируется привлекать к таким программах местные власти путем разработки региональных программ внедрения пенсионных накоплений.

В Министерстве социальной политики ожидают, что законопроект о накопительных пенсиях для всех украинцев будет принят в первом чтении уже этой осенью. По словам Лазебной, первые взносы на накопительные пенсионные счета украинцы начнут делать в 2023-2024 годах.

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