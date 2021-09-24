Украинцам готовят обновленный формат второй пенсии: обязательные взносы введут не для всех

Введение в Украине накопительной пенсионной системы, по мнению Кабинета министров, стало неизбежным. Взносы будут обязательными для всех работающих граждан в возрасте до 50 лет, а вот украинцам постарше оставят право выбора – для них пенсионные накопления будут добровольными.

При этом солидарная пенсионная система продолжит функционировать в действующем виде, отказываться от нее не планируют. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная на круглом столе "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть" в Институте Горшенина, который транслировался на You Tube-канале LBTV.

Министр сообщила, что доработанная версия законопроекта о пенсионных накоплениях базируется на таких основных 8 параметрах:

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Статус накоплений. Человек в этой системе является собственником своей пенсии. Он должен самостоятельно контролировать и свободно распоряжаться накопленными средствами. Формат функционирования. Введение накопительной пенсионной системы не означает отказ от солидарной, когда работающие содержат пенсионеров. Эти две системы будут функционировать параллельно. Участники. Взносы станут обязательными для всех украинцев до 50 лет. Гражданам после 50 лет будет предоставлено право участвовать в системе добровольно. Размер взноса. Этот параметр еще обсуждается. Предварительно взносы составят 2% от работодателя и 2% от работника. При этом обязательным условием на первом этапе станет отсутствие дополнительных затрат для бизнеса и для человека - взносы будут выплачиваться за счет уменьшения существующих налогов и сборов. Инвестирование. Главное для этого параметра, чтобы деньги работали на экономику страны. Инвестированием займутся негосударственные пенсионные фонды. По словам Лазебной, от этого выиграют обе стороны: людям будет насчитываться инвестиционный доход на накопленные средства, а для государства будут создаваться новые рабочие места, и как результат – пополнение Пенсионного фонда. Инфраструктура. Правительство не планирует создавать новых дополнительных структур для внедрения накопительной пенсионной системы. Она будет базироваться на основе уже существующих госорганов (налоговых, Пенсионного фонда, Госказначейства) и действующих негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Для последних установят одинаковые правила работы. Если же человек не сможет выбрать для себя НПФ, будет создан единый госфонд с такими же правилами функционирования как для НПФ. Техническая платформа. Этот параметр уже начал реализовываться в Украине. На сегодняшний день создан Единый социальный реестр. Идея его функционирования состоит в том, чтоб человек в любой момент смог зайти в свой электронный кабинет и увидеть все свои доходы, сколько взносов уже сделано и какой процент доходности насчитан на такие взносы. Выплаты. По общему правилу они будут пожизненными. Но это возможно только при большом накопительном счете. Если же средств будет накоплено недостаточно, то будет предусмотрено 2 варианта выплаты – единоразовая (в случае болезни либо других критических ситуаций) и на определенный срок (ежемесячная выплата в течение 10 лет). В последнем случае на деньги, которые будут оставаться на счету, будет насчитываться инвестиционный доход.

Также, по словам Лазебной, будущее пенсионной системы без ее реформирования выглядит очень печальным: "Начиная с 2004 года в Украине была внедрена страховая пенсионная система. Ее принцип – чем больше человек зарабатывает, тем больше у него пенсия. И действительно, где-то на протяжении 5 лет пенсия в Украине составляла 57-60% от заработка. Сегодня этот показатель составляет 30% заработка, а в перспективе – всего 20%.

Чиновница также добавила, что сейчас присутствует серьезный перекос в финансировании пенсий: 60% – за счет Пенсионного фонда (т.е. за счет ЕСВ) и 40% - из госбюджета (за счет плательщиков другого налога).

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