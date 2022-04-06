"Начало катастрофы самого Путина": Фирташ высказался о войне России против Украины

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который находится в Австрии, заявил, что война России против Украины стала "началом катастрофы самого Путина". По его словам ни одному украинскому политику не удавалось объединить страну так, как это сделал Путин.

Об этом он сказал в интервью журналу Ö1, передает kurier. Также Фирташ назвал действия РФ "колоссальной ошибкой". "С момента обретения Украиной независимости ни одному украинскому политику не удалось объединить страну так, как это сделал Путин – против интересов России и против своих собственных", – сказал бизнесмен.

Фирташ подчеркнул, что никогда не встречался с Путиным. "На востоке Украины большинство людей говорят по-русски, и Путин сейчас бомбит восточную Украину, в частности, убивая людей, которые были более дружелюбны к России", – сказал Фирташ.

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Он повторил, что он против вступления в НАТО и за нейтральный статус для Украины. Также бизнесмен запустил русскоязычный телеканал с 250 сотрудниками в Варшаве. "Канал, который мы запустили в Польше, в основном для информирования россиян о том, что на самом деле происходит в Украине. Они могут получить доступ к каналу через Youtube, чтобы не просто получать пропагандистскую информацию от российского государственного телевидения", – добавил Фирташ.

Ранее сообщалось, что Фирташ проиграл суд в Австрии. Согласно решению Земельного суда Вены по уголовным делам, сейчас бизнесмен находится в шаге от экстрадиции в США, где его ожидает уголовное производство по подозрению в коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня 2021 года члены СНБО ввели полный пул санкций против известных украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Кроме того, обсуждались ограничения против криминалитета и хакеров.

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