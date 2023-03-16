МВФ сделает важное заявление по Украине в ближайшие дни: в FT раскрыли детали

Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие дни должен объявить о 4-летней программе для Украины на общую сумму в 15,6 млрд долларов. В 2023 году страна должна получить 4-5 млрд долларов.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается: по словам знакомого с ходом переговоров источника, срыва договоренности не предвещается, а потому объявление о программе "неизбежно".

"На МВФ давят, чтобы он предоставил более комплексный пакет помощи для страны, которая была экономически опустошена полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года. ... Фонд завершает четырехлетнюю программу кредитования Украины на сумму 15,6 млрд долларов. ... Объявление будет сделано через несколько дней", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: новая программа – наряду с помощью от других партнеров – имеет "решающее значение" для Украины. Ведь она должна помочь стране"преодолеть огромный дефицит бюджетного финансирования, появившийся после полномасштабного вторжения России".

"В этом году правительство Украины запрашивает внешнюю бюджетную поддержку в размере 43 млрд долларов [в целом]. МВФ же может предоставить только от 4 до 5 млрд долларов", – рассказывают авторы материала.

Тем не менее, уверяют они, новая программа МВФ, среди прочего, продемонстрирует широкую поддержку Украины. А также поможет обеспечить ей достаточное финансирование из других партнеров.

Экономика Украины не может начать восстанавливаться

В то же время по данным Минэкономики, в 2022 году ВВП Украины сократился не на 30,4%, как предполагалось ранее, а на 29,2%. Впрочем, все еще наблюдаемые негативные тенденции не дают экономике начать восстанавливаться.

"Учитывая лучшую динамику четвертого квартала, по оценкам Минэкономики с учетом статистических данных Госстата, по итогам года падение ВВП оказалось менее 30% и составило 29,2%. Это стало возможным благодаря слаженной работе правительства, парламента, помощи международных партнеров, высокой адаптивности бизнеса и населения. Вместе это позволило удержать экономический фронт, – сообщили в министерстве.

По даннымже Госстата, в IV квартале (октябрь-декабрь) падение ВВП В Украине составило 31,4% (к этому же периоду 2021 года) – после падения на 30,8% в III квартале. В сравнении с тем же ІІІ кварталом 2022 года (июль-сентябрь) ВВП Украины также сократился – на 4,7% (с учетом сезонного фактора).

По словам заместителя председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка, к такому падению могли привести ракетные обстрелы Россией энергоинфраструктуры Украины, которые агрессор начал систематически проводить с октября 2022-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам аналитических центров и правительственных организаций, инфляция в Украине в 2023 году в лучшем случае замедлится до 15%. Средний прогноз роста ВВП составляет около 1%.

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