МВФ не дал денег Украине: министр финансов озвучил 5 условий кредитора

Александр Литвин Mакроэкономика 09:54, 30.03.2021 Обновлено: 10:06, 30.03.2021

Международный валютный фонд (МВФ) не дает Украине новый кредитный транш, так как власти не выполнили пять главных обязательств.

Об этом в эфире телеканала "Наш", который транслировался на официальном канале в YouTube, заявил министр финансов Сергей Марченко. "МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, осквернили некоторые обязательства и должны их возобновить", – пояснил политик.

Главные условия:

  • возобновление наказания за недостоверное декларирование (вопрос НАПК);

  • НАБУ (кому этот орган подотчетен, кто назначает главу, нужно восстановить независимость НАБУ);

  • Высший совет правосудия (последнее обязательство);

  • вопрос рынка газа;

  • вопрос рынка электроэнергии.

"В прошлом году мы обеспечили финансирование бюджета. Бюджет полностью выполнен. За доходами на 50 млрд грн перевыполнили, это позволило взять меньше долгов... Можно оценивать нашу работу по-разному, но есть факты. В этом году у нас тоже будет перевыполнение по доходам. Без МВФ сложно. Транш должны были получить еще в августе, но мы еще в дискуссии. Мы приблизились к компромиссу, выходу договоренностей на уровня персонала...В ближайшее время у нас может быть прогресс", – сказал Марченко.

Напомним, переговоры Украины с МВФ закончились неудачей из-за того, что народные депутаты не приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.

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