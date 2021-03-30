МВФ не дав грошей Україні: міністр фінансів озвучив 5 умов кредитора

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не дає Україні новий кредитний транш, оскільки влада не виконала п'ять головних зобов'язань.

Про це в ефірі телеканалу "Наш", який транслювався на офіційному каналі в YouTube, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. "МВФ не дає гроші, тому що ми, на жаль, як країна, спаплюжили деякі зобов'язання і повинні їх відновити", – пояснив політик.

Головні умови:

відновлення покарання за недостовірне декларування (питання НАЗК);

НАБУ (кому цей орган підзвітний, хто призначає главу, потрібно відновити незалежність НАБУ);

Вища рада правосуддя (останнє зобов'язання);

питання ринку газу;

питання ринку електроенергії.

"Торік ми забезпечили фінансування бюджету. Бюджет повністю виконано. За доходами на 50 млрд грн перевиконали, це дозволило взяти менше боргів... Можна оцінювати нашу роботу по-різному, але є факти. Цього року в нас теж буде перевиконання щодо доходів. Без МВФ складно. Транш повинні були отримати ще в серпні, але ми ще в дискусії. Ми наблизилися до компромісу, виходу домовленостей на рівні персоналу... Найближчим часом у нас може бути прогрес", – сказав Марченко.

Нагадаємо, переговори України з МВФ закінчилися невдачею через те, що народні депутати не ухвалили закон про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Саме він повинен був дати старт судовій реформі. Його планували проголосувати ще восени. Але потрапив він у Раду тільки днями, вже після провалу місії.

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