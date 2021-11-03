Украина потеряла третьего министра экономики за 2 года: в Раде утвердили отставку Любченко

Депутаты Верховной Рады Украины приняли отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко. Он подал заявление об увольнении. В результате страна лишилась уже третьего министра экономики за два года: в марте-2020 был уволен Тимофей Милованов, в марте-2021 – Игорь Петрашко, а теперь Алексей Любченко.

При этом сам Любченко пробыл главой Минэкономики менее полугода – несмотря на мартовскую отставку Петрашко, следующий министр был назначен только в конце мая-2021. За увольнение Любченко 3 ноября в Раде проголосовали 320 народных депутатов (чтобы ознакомиться с результатами поименного голосования, доскрольте новость до конца). Об этом стало известно из трансляции заседания на официальном канале Рады в YouTube.

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Вместо Любченко министром экономики, вероятно, станет замглавы Офиса президента Юлия Свириденко. По данным СМИ, ее кандидатуру утвердила фракция "Слуг народа".

При этом стало известно, что 3 ноября в дом Любченко пришли с обысками представители Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности. Как сообщили в СБУ, сейчас как раз проводятся обыски, связанные с коррупцией в Государственной налоговой службе.

Обыски у Любченко могли стать частью операции, которую СБУ и НАБУ провели по всей Украине. В частности, обыски проходили в налоговой службе, ее подразделениях, а также "по местам жительства фигурантов производства".

Тем временем пресс-секретарь Любченко Анастасия Политико опровергла связь этой операции с Любченко. По ее словам, обыски дома у экс-министра вообще не проводились.

"По месту работы в Министерстве экономики Украины, а также по месту жительства первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко сегодня следственные действия не происходили.

Следственные действия, происходящие сегодня в Государственной налоговой службе Украины, проводятся по обстоятельствам, выявленным и переданным в правоохранительные органы самой ГНС", – сообщила Политико.

Причиной отставки Любченко, вероятнее всего, стал личный конфликт с премьер-министром Денисом Шмыгалем. К такому выводу пришел нардеп, замглавы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов по итогам заседания фракции и общения со Шмыгалем.

По словам Холодова, премьер-министру нужно искать общий язык с сильными менеджерами. А Кабмин в целом должен заниматься не интригами, а выполнением задач, которые поставила Верховная Рада.

При этом Федерация работодателей Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины и Совет предпринимателей при КМУ отметили, что бизнес в Украине не обрадуется отставке Любченко. Заявления о том, что подобная кадровая перестановка может улучшить отношения власти с бизнесом, там назвали манипуляцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, за то, чтобы Любченко возглавил Минэкономики, 20 мая проголосовали 293 нардепа. Приоритетами своей работы новый член Кабмина назвал развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса и экономической независимости.

До прихода в правительство Любченко возглавлял Государственную налоговую службу. В общей сложности в государственных органах он работает уже более 20 лет.

При этом отставка Любченко – не единственная потеря в экономическом блоке. Также 3 ноября в Раде решили уволить вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Он подал заявление об отставке 1 ноября.